Região fecha maio com saldo positivo de 541 empregos

A região de São João da Boa Vista voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos formais em maio. Juntos, os sete municípios acompanhados pela Diretoria Regional do Ciesp encerraram o mês com 541 novos postos de trabalho, resultado da diferença entre 5.050 admissões e 4.509 desligamentos, segundo dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 30 de junho. Vargem Grande do Sul encerrou maio com saldo positivo de 85 empregos, depois de ter finalizado o mês anterior com saldo negativo de 94 vagas.

O desempenho foi impulsionado principalmente por São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista, que responderam por mais de 90% das vagas abertas no período. O levantamento considera, ainda, dados de Aguaí, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Mococa e Vargem. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, a região soma 467 empregos formais, consolidando a recuperação após um início de ano marcado por oscilações em alguns municípios.

Para o primeiro vice-diretor do Ciesp São João da Boa Vista, Adriano Alvarez, o resultado é positivo, mas merece uma análise cuidadosa. “A recuperação regional foi fortemente sustentada pela força do agronegócio, que apresentou excelente desempenho em maio. Por outro lado, a indústria teve uma participação mais discreta na geração de empregos, um comportamento que já vínhamos observando nos últimos meses e que merece atenção”, destacou.

O cenário econômico brasileiro começa a dar sinais de desaceleração e, embora o saldo nacional também tenha sido positivo, foi o menor resultado para o mês de maio desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020. Nossa expectativa é que o governo considere esses indicadores na definição das próximas medidas econômicas, preservando o ambiente de investimentos e de geração de empregos”, completou.

O saldo de empregos corresponde à diferença entre admissões e desligamentos registrados em todos os setores da economia. Em maio, o bom desempenho do agronegócio foi decisivo para o resultado positivo da região. Sozinho, o setor gerou 792 vagas, compensando os saldos negativos registrados nos serviços (-108), comércio (-74), indústria (-49) e construção (-20).

Desempenho por município

São José do Rio Pardo liderou a geração de empregos na região ao abrir 533 novas vagas em maio, mais da metade do saldo regional. O resultado foi impulsionado pelo agronegócio, responsável por 437 postos de trabalho, além de contribuições positivas dos setores de serviços, comércio e indústria. No acumulado de 2026, o município apresenta o melhor desempenho regional, com 936 empregos gerados.

São João da Boa Vista registrou o segundo melhor resultado regional em maio, com saldo de 211 empregos, fruto de 1.054 admissões e 843 desligamentos. O agronegócio respondeu pela maior parte da expansão, com saldo de 220 vagas, enquanto os serviços também contribuíram positivamente (+31). A indústria, por outro lado, fechou o mês com saldo negativo de 20 postos. No acumulado do ano, o município soma 278 novos empregos formais.

Vargem Grande do Sul encerrou maio com saldo positivo de 85 empregos. O desempenho foi distribuído entre diferentes atividades econômicas, com destaque para a agropecuária (+46), serviços (+30), construção (+4), comércio (+4) e indústria (+1), demonstrando crescimento relativamente equilibrado entre os setores. No acumulado do ano, a cidade registra mais 358 vagas.

Aguaí fechou o mês com 38 novos empregos formais. Embora a agropecuária e a indústria tenham apresentado saldo negativo, o resultado foi sustentado pelo setor de serviços, que criou 69 vagas. Entre janeiro e maio, o município acumula 232 novos empregos.

Casa Branca apresentou saldo negativo de 20 empregos em maio. O setor de serviços foi o único a registrar resultado positivo (+10), insuficiente para compensar as perdas observadas na agropecuária, comércio, indústria e construção. No acumulado do ano, o município registra saldo negativo de 257 vagas.

Mococa encerrou maio com 99 postos de trabalho a menos. A principal retração ocorreu na indústria (-72), seguida do comércio (-47) e dos serviços (-34). Apenas a agropecuária (+31) e a construção (+23) registraram crescimento no período. No acumulado do ano, a cidade apresenta saldo negativo de 612 empregos, o pior resultado da região.

Espírito Santo do Pinhal teve o maior saldo negativo do mês, com 207 empregos a menos. Apesar do desempenho positivo da agropecuária (+83) e da indústria (+32), a forte redução nas contratações do setor de serviços (-276) levou ao resultado negativo. No acumulado do ano, o município registra saldo de -468 empregos.