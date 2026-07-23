Safra da batata movimenta economia e atrai mais de mil trabalhadores nordestinos para Vargem

Muito além das lavouras, a safra da batata transforma a rotina de Vargem Grande do Sul todos os anos. Com o início da colheita da safra de inverno de 2026, mais de mil trabalhadores vindos de estados do Nordeste chegam ao município para atuar temporariamente na atividade, reforçando a mão de obra necessária durante o período de maior demanda no campo.

A maior parte desses trabalhadores é empregada na catação da batata, etapa em que os tubérculos são recolhidos após a passagem das máquinas de colheita. Outros atuam nas unidades de beneficiamento, responsáveis pela seleção, classificação, lavagem, ensacamento e preparação do produto para comercialização nos principais mercados consumidores do país.



A contratação temporária acompanha o calendário agrícola da cultura e se estende por aproximadamente 100 dias, até o final de outubro, período em que a região concentra o maior volume de colheita. Para muitos trabalhadores, essa migração sazonal representa uma importante oportunidade de renda, repetindo um movimento que ocorre há décadas e que se tornou uma das características da bataticultura de Vargem Grande do Sul.

Grande parte dessas contratações é realizada por meio de condomínios de empregadores rurais, modelo adotado por produtores da região para organizar a contratação da mão de obra temporária durante a safra. Os condomínios centralizam os procedimentos de admissão e administração dos trabalhadores, garantindo maior organização na gestão dos contratos e no cumprimento das obrigações legais. Um dos condomínios bem sucedido do município, é o Condomínio dos Produtores Rurais de Vargem Grande do Sul.

Os trabalhadores são contratados com registro em carteira, recebendo os direitos previstos na legislação trabalhista, como salários, recolhimento de encargos sociais, férias proporcionais, décimo terceiro salário proporcional, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e demais benefícios assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O modelo também facilita o controle das jornadas e das condições de trabalho ao longo da safra.



A atividade é acompanhada por órgãos de fiscalização, que verificam regularmente o cumprimento da legislação trabalhista, das normas de saúde e segurança no trabalho e das condições oferecidas aos empregados. As inspeções têm como objetivo assegurar que todos os direitos dos trabalhadores temporários sejam respeitados durante o período da colheita.

Durante esse período, a presença dos trabalhadores também movimenta diversos setores da economia local. Imóveis para locação, supermercados, restaurantes, padarias, farmácias, lojas de eletrodomésticos e vestuário e outros estabelecimentos registram aumento na procura por produtos e serviços. O impacto econômico ultrapassa as propriedades rurais e beneficia diferentes segmentos do comércio e da prestação de serviços.

No campo, a mão de obra temporária continua sendo indispensável, mesmo com o avanço da mecanização. Embora as colhedoras tenham reduzido o esforço físico e aumentado a produtividade das operações, a participação dos trabalhadores permanece essencial para recolher os tubérculos que ficam sobre o solo, eliminar produtos fora do padrão comercial e abastecer as linhas de beneficiamento, garantindo que a batata chegue ao consumidor com a qualidade exigida pelo mercado.



A relação entre Vargem Grande do Sul e os trabalhadores nordestinos se consolidou ao longo das últimas décadas. Muitos retornam à cidade ano após ano, estabelecendo vínculos de confiança com produtores rurais e empresas de beneficiamento. Há casos de famílias inteiras que participam da safra em diferentes temporadas, transformando a migração temporária em uma tradição ligada ao ciclo da batata.

Para os produtores, a disponibilidade dessa mão de obra é considerada estratégica. A colheita ocorre em um período relativamente curto e exige rapidez para evitar perdas de qualidade e garantir que o produto seja comercializado nas melhores condições. A falta de trabalhadores poderia comprometer o ritmo das operações e aumentar os custos da atividade.

Reconhecida nacionalmente como a “Terra da Batata”, Vargem Grande do Sul tem na cultura um dos pilares de sua economia. Todos os anos, a safra movimenta milhões de reais, gera empregos diretos e indiretos e fortalece uma ampla cadeia produtiva que envolve fornecedores de insumos, transportadoras, beneficiadoras, comerciantes e prestadores de serviços. A chegada dos trabalhadores temporários é um dos retratos mais marcantes desse período, evidenciando que a importância da bataticultura vai muito além da produção agrícola, refletindo diretamente na dinâmica econômica e social do município.