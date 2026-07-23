Gente e Fatos

Casamento de Stefânya Caetano e Lucas Cuete

O professor e empreendedor Lucas Cuete, de família da vizinha cidade de São Sebastião da Grama, casou-se no sábado, dia 11, com a médica geriatra Stefânya Caetano, de família de Piumhi – MG. A cerimônia religiosa foi realizada na Pousada Áurea Minas, em Piumhi, seguida de recepção aos convidados. Lucas é filho de Ana Marina Lotti Cuete e do saudoso Edevar Francisco Cuete, e Stefânya é filha de Sandra Maria de Oliveira Caetano e Emerson Caetano de Oliveira. O casal viajou em lua de mel para Maceió e residirá em São Sebastião da Grama. Fotos: Diego Fernandes

Eloá comemorou 10 anos

Eloá Marcelino Santa Maria completou 10 anos no último domingo, dia 12, quando recebeu toda atenção dos pais Cristina e José Henrique, dos irmãos Isabela e Pedro, do cunhado Vinícius, do sobrinho Benício, da família e amigos do rancho Af3

Cecília Morandin

A farmacêutica Cecília Morandin Gambaroto Cheavegati faz aniversário nesta quarta-feira, dia 22, quando comemora a nova idade, ao lado dos mais queridos, o marido Valdir, os filhos Gustavo e Guilherme e sua família

Jaqueline Elídio

A psicóloga e farmacêutica Jaqueline Elídio da Silva, faz aniversário nesta quarta-feira, dia 22, quando recebe os parabéns dos pais Ângela e Serginho, dos irmãos, cunhados, namorado, demais familiares e amigos

Tainá Rios

Tainá Rios celebrou a chegada dos seus 29 anos na quarta-feira, dia 15, quando recebeu os parabéns dos pais Adriana e Biscoito Locutor, dos irmãos Pedro, Tauan e Vitória, demais familiares e amigos

Ednilson Machado

Ednilson Pereira Machado faz aniversário neste domingo, dia 19, recebendo os parabéns de sua família, em especial dos pais Divino e Aparecida