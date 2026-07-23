Cruzeiro comemorativo aos 50 Anos da Romaria será inaugurado nesta sexta-feira

Um Cruzeiro medindo cerca de 12 metros de altura será inaugurado nesta sexta-feira, dia 24, às 16h, junto à Represa Eduíno Sbardellini em comemoração aos 50 Anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, cuja festa acontece neste domingo, dia 26 de julho.

Segundo a prefeitura municipal, a Romaria é um marco que simboliza a fé, devoção, tradição e história da mais importante manifestação religiosa do calendário cultural do município.

Para o prefeito Celso Ribeiro, é uma alegria celebrar este momento histórico, que perpetua o legado daqueles que ao longo de cinco décadas contribuíram para o fortalecimento da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

O Cruzeiro simboliza muito a Romaria. Em 1975, por ocasião da realização da 1ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, o então prefeito Huber Brás Cossi mandou erigir um Cruzeiro junto à Igreja de Nossa Senhora Aparecida para que os romeiros pudessem realizar o beija-fitas e receber as bênçãos durante o cortejo.

Ele substituiu o antigo Cruzeiro que estava quebrado e segundo comentários da época, podia ser a causa de vários acontecimentos negativos que acometeram a cidade na ocasião.