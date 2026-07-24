Carreata em louvor a São Cristóvão será neste sábado, dia 25

Neste sábado, dia 25 de julho, é celebrado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros, peregrinos, viajantes e dos motoristas. E na comemoração desta data, a Paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul, irá realizar sua tradicional carreata com a bênção dos motoristas, a partir das 9h.

O evento marcará também a inauguração da réplica da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana que será instalada na rotatória da Avenida Antônio Bolonha, próximo ao terminal rodoviário.

A concentração dos veículos será na rotatória, onde haverá a inauguração e bênção da estátua da padroeira de Vargem Grande do Sul pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana.

A procissão de carros seguirá pelas principais ruas da cidade até chegar à Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, onde haverá a bênção dos motoristas.

Novena de Sant’Ana

Está chegando ao fim a Solene Novena realizada pela Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul em honra à padroeira do município. A programação integra as celebrações dos 135 anos da paróquia e tem como tema geral “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Jo 13,34). Ao longo dos nove dias, padres de Vargem e região participaram da novena.

A novena teve início no dia 17, com o pe. João Paulo Spanholo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Santa Cruz das Palmeiras. No sábado, dia 18, pe. José Ricardo Costa, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mogi Guaçu, participou da novena.

No domingo, dia 19, pe. Luciano Muterle Guidi, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Tambaú, que esteve presente. Na segunda-feira, dia 20, o pe. Lucas dos Santos Januzzi, da Paróquia São José, de Estiva Gerbi, falou aos fiéis.

Na terça-feira, dia 21, o pe. Carlos Eduardo Correa, da Paróquia São José, de Mogi Mirim, participou. Já na quarta, dia 22, o pe. Rafael Fabiano, da Paróquia Santo Antônio, de Mogi Guaçu, esteve na novena.

Na quinta-feira, dia 23, o pe. Alex Carossi, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata, compareceu na solenidade. Na sexta, dia 24, o pe. Antônio Carossi, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Casa Branca, que esteve presente.

O penúltimo dia da novena, que acontece neste sábado, dia 25 de julho, recebe o pe. Luís Fernando da Silva, secretário executivo do Regional Sul 1 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o tema “O amor jamais acabará”, às 18h30.

A Solenidade de Sant’Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul, é celebrada neste domingo, dia 26 de julho, com missas solenes às 7h e às 19h. A celebração será presidida pelo pe. Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Paróquia Sant’Ana, encerrando os nove dias de novena em ação de graças pelos 135 anos da comunidade.