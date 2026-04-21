Gente e Fatos

Sophia Cardoso de Siqueira Ferreira comemorou seu aniversário de 15 anos, no dia 11, com festa realizada no Spaço F – Fabíolla Eventos. Sophia é filha de Simone Cardoso de Siqueira Ferreira e Sereno Ferreira e irmã de João Gabriel. Ela recebeu o abraço dos amigos do balé, da escola, além de seus tios e avós
Dr. Reneu Jr. e Arthur
Residindo em Jundiaí, o médico nefrologista Reneu Zamora Júnior aniversariou nesta segunda-feira, dia 13, recebendo o abraço da esposa Lorraine, dos filhos Laura e Arthur, demais familiares e amigos. Na foto, o aniversariante junto a filha Laura e ao filho Arthur. Já no começo do mês foi a vez de Arthur apagar sua primeira velinha com ajuda da irmã Laura, dos pais e avós
Carla Tapis fez 15 anos
Em viagem a Porto Seguro com os pais Maria e Carlos Tapis, e os irmãos André e João Vitor, Carla Tapis festejou seus 15 anos. Ela também recebeu os parabéns dos colegas da Etec onde estuda
Antônio Margoto
Comemorou seus 90 anos de idade, na quarta-feira, dia 15, Antônio Geraldo Margoto, quando recebeu o abraço dos filhos Antônio Henrique e Dora, da nora Fátima Pasquini, dos netos Lucas, Leandro e Maria Júlia e demais familiares e amigos
Manuela Urbano
A estudante Manuela B. M. Urbano comemorou seus 11 anos no dia 14, quando recebeu o abraço dos pais Mariana e Davi, dos avós Mazé e Carlos, Cláudia e Paulo, dos tios Douglas, Denis e Vinícius, dos familiares e amigos
Heloísa Rodrigues
Heloísa Bueno Rodrigues comemorou 8 anos, na quarta-feira última, quando recebeu toda atenção dos pais Lilian e Christian, da irmã Valentina, dos avós Eva, Celso e Rosa, dos tios e familiares
Água dominou o debate
A qualidade da água que chegou às torneiras de várias casas nessa semana rendeu muita dor de cabeça para os moradores e levou muitas pessoas a se queixarem diretamente ao prefeito em suas redes sociais. Nem...
Uma abordagem de rotina na madrugada do último domingo, dia 20, terminou com a prisão de um motorista embriagado e a descoberta de um veículo com placa adulterada e registro de roubo. A ocorrência teve início às 23h20 no...
Uma ocorrência de violência doméstica entre irmãos foi registrada na tarde do último domingo, dia 20, na Rua Hélio Beloni, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido às 16h33 por equipe de radiopatrulhamento composta...
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