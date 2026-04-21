Gente e Fatos

Sophia comemorou 15 anos

Sophia Cardoso de Siqueira Ferreira comemorou seu aniversário de 15 anos, no dia 11, com festa realizada no Spaço F – Fabíolla Eventos. Sophia é filha de Simone Cardoso de Siqueira Ferreira e Sereno Ferreira e irmã de João Gabriel. Ela recebeu o abraço dos amigos do balé, da escola, além de seus tios e avós

Dr. Reneu Jr. e Arthur

Residindo em Jundiaí, o médico nefrologista Reneu Zamora Júnior aniversariou nesta segunda-feira, dia 13, recebendo o abraço da esposa Lorraine, dos filhos Laura e Arthur, demais familiares e amigos. Na foto, o aniversariante junto a filha Laura e ao filho Arthur. Já no começo do mês foi a vez de Arthur apagar sua primeira velinha com ajuda da irmã Laura, dos pais e avós

Carla Tapis fez 15 anos

Em viagem a Porto Seguro com os pais Maria e Carlos Tapis, e os irmãos André e João Vitor, Carla Tapis festejou seus 15 anos. Ela também recebeu os parabéns dos colegas da Etec onde estuda

Antônio Margoto

Comemorou seus 90 anos de idade, na quarta-feira, dia 15, Antônio Geraldo Margoto, quando recebeu o abraço dos filhos Antônio Henrique e Dora, da nora Fátima Pasquini, dos netos Lucas, Leandro e Maria Júlia e demais familiares e amigos

Manuela Urbano

A estudante Manuela B. M. Urbano comemorou seus 11 anos no dia 14, quando recebeu o abraço dos pais Mariana e Davi, dos avós Mazé e Carlos, Cláudia e Paulo, dos tios Douglas, Denis e Vinícius, dos familiares e amigos

Heloísa Rodrigues

Heloísa Bueno Rodrigues comemorou 8 anos, na quarta-feira última, quando recebeu toda atenção dos pais Lilian e Christian, da irmã Valentina, dos avós Eva, Celso e Rosa, dos tios e familiares