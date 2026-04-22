Uma ocorrência de violência doméstica entre irmãos foi registrada na tarde do último domingo, dia 20, na Rua Hélio Beloni, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido às 16h33 por equipe de radiopatrulhamento composta pelo CB PM Leite e SD PM Jangoas, da 4ª Companhia do 24º BPM-I, acionados via Copom por meio do número 190.
No local, a equipe tomou contato com a vítima, uma mulher de 59 anos, que relatou ter sido agredida pelo irmão, um homem de 70 anos, após uma discussão por motivos fúteis. Segundo ela, o irmão desferiu um golpe em sua cabeça com uma barra de ferro, fazendo-a cair ao chão. A vítima conseguiu fugir para a rua e acionou a Polícia Militar.
O suspeito, ao ser abordado, negou a agressão. Ainda assim, diante das evidências e do relato da vítima, os policiais deram voz de prisão ao homem, sem necessidade de uso de algemas. Durante vistoria no interior da residência, a equipe localizou a barra de ferro atrás da porta da sala — objeto reconhecido pela vítima como o instrumento usado na agressão.
Ambos os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Atendimento local para laudos médicos cautelares, onde foram atendidos pelos médicos Paulo Rafael Zanetti (CRM 260386) e Alessandra Negreiro (CRM 174662). A ocorrência foi então apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência de número GB-0272/26.
No plantão, sob responsabilidade do delegado Guilherme Risso Teodoro, a voz de prisão dada pela equipe não foi ratificada, e ambos os envolvidos foram liberados. Foi solicitado pedido de medidas protetivas. A equipe contou com apoio da viatura de prefixo I-24439, composta pelo 2º SGT PM Lago e CB PM Patente.
Homem agride irmã com barra de ferro
Uma ocorrência de violência doméstica entre irmãos foi registrada na tarde do último domingo, dia 20, na Rua Hélio Beloni, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. O caso foi atendido às 16h33 por equipe de radiopatrulhamento composta pelo CB PM Leite e SD PM Jangoas, da 4ª Companhia do 24º BPM-I, acionados via Copom por meio do número 190.