Bafômetro, placa falsa e roubo: abordagem da PM acaba em prisão

Uma abordagem de rotina na madrugada do último domingo, dia 20, terminou com a prisão de um motorista embriagado e a descoberta de um veículo com placa adulterada e registro de roubo. A ocorrência teve início às 23h20 no km 243+800 da Rodovia Lourival Lindório de Faria, a SP-344, pista leste, quando a equipe composta pelo 2º SGT PM Rafael Andrade e SD PM Wilson, da 4ª Companhia do 4º BPRv, realizava a Operação ODS Pass.

Durante a operação, os policiais deram voz de parada obrigatória ao condutor de um Toyota Corolla branco, que desobedeceu à ordem e empreendeu fuga. O Copom foi acionado para apoio no cerco, e o veículo adentrou o município de Vargem Grande do Sul. Durante a fuga, um dos ocupantes saltou do carro ainda em movimento. O condutor perdeu o controle na Rua Iletro Cachola, número 588, colidindo contra uma árvore e tombando pelo local.

Convidado a realizar o teste do bafômetro, o motorista apresentou resultado de 0,47 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, medido pelo etilômetro Elec/Baf 300 de número 05161. Diante do resultado, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de São João da Boa Vista para exame de corpo de delito e, posteriormente, levado à Central de Flagrantes para as providências cartorárias.

Durante as verificações, a viatura de apoio 17-439 — composta pelo 1º SGT PM James, CB PM César e CB PM Felipe, do 24º BPM-I — realizou a leitura eletrônica do veículo pelo sistema Raster e identificou que o automóvel portava placa adulterada. O veículo tratava-se, na verdade, de um Toyota Corolla branco de placas FPF0I13, com registro de roubo no município de Limeira desde 9 de novembro de 2022, conforme BO/PC nº 1003294. A proprietária do carro com a placa indicada originalmente pelos policiais foi localizada por telefone e informou estar viajando com o veículo de sua propriedade. O segundo ocupante, que saltou do carro durante a fuga, não foi localizado após patrulhamento e diligências realizados pela viatura R-04434.

O delegado de plantão, Dr. Jorge Luis Ciacco Mazzi, tomou ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão e determinou a coleta de material hematológico do condutor. O motorista foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista. Foi elaborado o BO/PC nº GB4285/01-2026, com enquadramento nos artigos 306 e 311 do CTB e nos artigos 180 e 311 do Código Penal, correspondentes aos crimes de embriaguez ao volante, velocidade incompatível, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. O automóvel foi apreendido para perícia técnico-científica mediante auto de exibição e apreensão.