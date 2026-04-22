Painel: Comando da PM no Estado

Água dominou o debate

A qualidade da água que chegou às torneiras de várias casas nessa semana rendeu muita dor de cabeça para os moradores e levou muitas pessoas a se queixarem diretamente ao prefeito em suas redes sociais. Nem mesmo a postagem feita por Celso Ribeiro (Republicanos) informando sobre as inscrições para o Baile da Rainha da Romaria e convidando as pessoas para o evento passou impune. Entre comentários de indignação e de críticas, houve espaço para o bom humor. “Se até lá ‘nóis’ tiver água limpa pra se tomar um banho, né senhor prefeito”, ironizou um internauta.

Erundina candidata à Alesp

Entre as visitas e o anúncio de apoio para entidades e prefeitura, a deputada federal Luiza Erundina (Psol), esteve na cidade na sexta-feira, dia 10, informou que nas eleições de outubro deverá se candidatar a um cargo como deputada estadual. Após sete mandatos consecutivos como deputada federal, Erundina deverá deixar Brasília para buscar sua eleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como informou em entrevista à Gazeta de Vargem Grande.

Comando da PM no Estado

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) trocou nesta semana o comando-geral da Polícia Militar de São Paulo e nomeará pela primeira vez uma mulher para o posto, em quase dois séculos de história da corporação. A escolhida é a coronel Glauce Anselmo Cavalli. Segundo o governador, a oficial foi escolhida por sua formação e carreira. Ele ainda reforçou a importância da nomeação. “É um avanço importante para a ampliação da presença feminina nos cargos de liderança do estado”, comentou. Cel Glauce é mestre e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, além de graduada em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e Educação Física pela Escola de Educação Física da PM.

Pesquisa Quest 1º turno

Divulgada na quarta-feira, dia 15, mostrou o presidente Lula (PT) com 37% de intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 32% no 1º turno das eleições para a Presidência em 2026. O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, aparece em terceiro lugar com 6%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) teve 3% das citações. O escritor Augusto Cury e o ativista Renan Santos, cada um com 2% do eleitorado. O ex-deputado federal Cabo Daciolo e a dentista Samara Martins têm 1% das intenções de voto, cada um. O ex-ministro Aldo Rebelo (DC) não pontuou.

Pesquisa Quest 2º turno

Para um eventual segundo turno, a pesquisa Genial/Quaest Flávio Bolsonaro na frente, ainda em um empate técnico com Lula. O atual presidente tem 40% das intenções de voto e o senador, 42%. Há seis meses das eleições, previstas para 4 de outubro, esta foi a primeira vez que Flávio Bolsonaro aparece na frente de Lula nas pesquisas. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril. O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

Foto: Agência Brasil