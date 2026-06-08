Mulher é atropelada por veículo da Saúde

Uma pedestre foi atropelada no fim da tarde desta segunda-feira, dia 8 de junho, em Vargem Grande do Sul, em um acidente envolvendo um veículo do Departamento Municipal de Saúde.

O acidente ocorreu na Rua Garcia Leal, em frente ao Laboratório São Lucas, no sentido da Rua dos Paulistas.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a assessoria de Imprensa da Prefeitura para obter informações sobre o ocorrido. Em nota, a administração municipal informou que toda a assistência necessária foi prestada à vítima logo após o acidente.

Segundo a Prefeitura, os fatos serão apurados para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar eventuais responsabilidades pelo acidente.

Ainda de acordo com a administração municipal, o Departamento de Saúde acompanhará o caso e prestará todo o apoio necessário à pedestre envolvida.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre a dinâmica do acidente. O caso deverá ser analisado pelos órgãos competentes nos próximos dias.

A Gazeta de Vargem Grande acompanha o caso e divulgará novas informações assim que houver atualizações oficiais.