O atuante vereador Zé Candinho

Mário Poggio

Embora José Cândido Pereira, o “Zé Candinho” não conste expressamente na obra “História da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul – 1891/2010, especificamente ao tratar da legislatura do período de 1948/1951, foi eleito e extremamente atuante.

Pela pesquisa dos jornais “A Imprensa”, dos anos de 1948 a 1950, que resumia as tratativas e decisões da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, aprendemos que o doutor Gabriel Mesquita e o professor Raul de Andrade, empossados em 01/01/1948, solicitaram exoneração do cargo alguns meses depois.

Assim, em 10/07/1948, mediante eleição realizada em 16/05, tomaram posse de suas cadeiras o contador e professor Alcino Alves Rosa e o empresário José Cândido Pereira, que em 19/07 foi eleito para as Comissões Internas de Finanças e Obras Públicas, juntamente com os vereadores José de Andrade Fontão e Antero Rodrigues.

Zé Candinho, com seu espírito colaborador, em prol da população vargengrandense, sempre fazia indicações, apresentava projetos e tomava medidas necessárias, das quais destacamos somente alguns:

• Retificação de Pequeno Trecho do Rio Verde, para evitar inundações no matadouro municipal, aprovada em 2ª votação em 25/11/1949 e enviado ofício ao diretor de Obras e Saneamento, pelo prefeito em 05/02/1950;

• Projeto de Lei dispondo sobre a elaboração de uma planta de rede de esgotos e sugerindo medidas para o saneamento da cidade, aprovado em 2ª discussão em 17/12/1949;

• Em entendimento com o Posto de Saúde, conseguiu fiscalização assídua do gado destinado à matança para consumo da população (edição do semanário em 30/04/1950);

• Recuperação da estrada Vargem Grande do Sul – Ipaobi (Lagoa Branca), que teve reflexos positivos junto ao município de Casa Branca (ofício de 01/12/1948, assinado pelo juiz de paz e pelo sub-prefeito de Lagoa Branca); e muitas outras.