Prefeitura de Vargem lança o programa social “Bem Gestar”

Na quinta-feira, dia 30 de julho, a primeira dama Micaela Ribeiro, a diretora de ação social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e o diretor de saúde Mário Olinto Modolo, recepcionaram as gestantes que fazem o acompanhamento de pré-natal no CAM – Centro de Atendimento à Mulher “Ordália Duzi Moraes” e seus familiares para o lançamento do projeto “Bem Gestar”.

Estavam presentes também na cerimônia o vice prefeito Guilherme Nicolau e a vereadora Giovana Carvalho que fizeram parte da mesa oficial. A coordenadora do CRAS, Patrícia Helena Ferreira Quilez fez a apresentação e chamou a diretora Eva Rodrigues para dar as boas-vindas.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande

A diretora falou da parceria da Saúde, Ação Social e o Fundo Social para a realização do Projeto “Bem Gestar” idealizado por Micaela Ribeiro para o acolhimento das gestantes, orientações para o desenvolvimento do bebê, amamentação, vacinação, saúde da mulher, planejamento familiar entre outros temas que serão abordados durante o projeto. “A primeira dama Micaela trabalhou muito para trazer este projeto junto com a Saúde e a Ação Social. O “Bem Gestar” é um projeto especial que vai atender de maneira mais ampla a gestante, com diversos profissionais entre a saúde e assistência social para diversas orientações e acompanhamento”, destacou.

O diretor de Saúde, Mário Olinto, falou da importância do trabalho em conjunto com a Assistência Social para o atendimento deste público. “A Saúde e a Assistência Social tem que andar de mãos dadas, com isso podemos oferecer cada vez mais e melhor para nossa população. É com muita honra que participamos deste projeto e podemos desenvolver este trabalho juntos”, destacou.

A primeira dama Micaela Ribeiro também falou do projeto e todo o trabalho envolvido. “A gestação é um período singular e transformador na vida da mulher. Além do acompanhamento de saúde, poder oferecer outras informações que possam ajudar as mães é essencial para a prevenção de problemas, para o preparo da família em receber um bebê, para a qualidade de vida das gestantes. Pensando nisso é que contamos com o apoio da Saúde e da Assistência Social para realizar este projeto que tenho certeza, será muito bem vindo para as mães.”

“É um privilégio fazer parte deste momento e agradecemos imensamente o trabalho de todos os envolvidos para tornar este projeto realidade na vida das gestantes de nosso município”, falou a vereadora Giovana Carvalho.

O vice prefeito Guilherme Nicolau, parabenizou a todos e falou do empenho da equipe, especialmente da primeira dama Micaela que vem fazendo um excelente trabalho em diversas áreas.

A enfermeira Luana Andrade que é responsável pelo pré-natal no CAM, falou do projeto que vai alinhar além do acompanhamento de saúde, palestras com profissionais de outras áreas. A assistente social do CRAS, Ziziane Rodrigues, falou dos critérios para participar do programa, dentre eles estar fazendo o pré-natal, estar no Cadastro Único e participar das orientações. Ao final do curso, as gestantes receberão um lindo kit de enxoval com 21 itens para ajudar a receber seu bebê.

A gestante Aline de Fátima Bovolati integrante do grupo de PAIF – Programa de Atenção Integral à Família e do Programa Criança Feliz, faz o acompanhamento de pré-natal, está de 25 semanas e recebeu simbolicamente o primeiro kit de enxoval entregue pela primeira dama Micaela Ribeiro e fará parte do projeto “Bem Gestar”.

Os agradecimentos foram feitos a toda equipe do Departamento de Saúde, da Ação Social e do Fundo Social que participaram da elaboração deste projeto; a primeira dama Micaela Ribeiro pelo empenho; ao vice prefeito Guilherme e ao prefeito Celso Ribeiro pelo apoio na elaboração e execução do projeto que inicialmente irá atender a 60 gestantes.