Coluna Momento Pet: Kira e Nora

A coluna Momento Pet desta semana é em dose dupla, Kira e Nora as lindonas da foto

Kira, da raça Pastor da Mantiqueira, foi adotada por Ana Lígia há cinco anos, quando a recebeu de presente. Já Nora, uma Pastor Alemão de dois anos, chegou à família ainda filhote, com apenas dois meses de vida.

Ana Lígia compartilhou algumas lembranças marcantes com suas companheiras de quatro patas. “A Kira é muito medrosa, e a Nora, quando era pequena, vivia doente”, lembrou.

Ao jornal Ana Lígia nos contou alguns cuidados que tem com as cachorras, “a Kira tem que prestar atenção em tudo o que ela come, ela adora comer qualquer coisa que vê pela frente, já a Nora exige atenção especial ao interagir com outros cachorros, a raça dela é bastante ciumenta. Sempre estou de olho na água e na comida delas”, contou.

