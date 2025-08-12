Prefeitura realizou curso de formação continuada

O Departamento de Educação da Prefeitura de Vargem realizou o 2º Módulo do Curso de Formação Continuada. A formação foi conduzida pelo Instituto OMP, representado por seus seis formadores, que proporcionaram um dia de muito aprendizado às educadoras e assessoras das creches municipais. O encontro foi realizado na Creche “Geraldo Cara Rinaldi” e integra as ações do Programa Ilumina em Rede, uma iniciativa voltada ao fortalecimento da educação infantil no município.

Com foco no desenvolvimento integral das crianças, o instituto reconhece a importância do educador como mediador essencial no processo de construção do pensamento infantil. Por isso, a formação é estruturada em três módulos e busca oferecer subsídios teóricos e práticos que contribuam para a qualificação e valorização dos profissionais da educação.

“Essa formação já era desejada por todos os educadores desde o início do ano, sendo realizado o segundo módulo de capacitação, no qual foram abordados os temas de desenvolvimento motor, linguístico e cognitivo. Essas formações são fantásticas, pois ampliam o conhecimento de todos os educadores e capacitam ainda mais os profissionais”, afirmou a coordenadora de Educação das Creches, Rose Lodi.

O evento foi enriquecido pela belíssima apresentação do Grupo Camerata Jovem, que emocionou a todos os presentes com sua performance, reforçando a importância da arte na formação humana.