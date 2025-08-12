Senac São João oferta mais de 340 vagas gratuitas em diversas áreas no 2° semestre

No segundo semestre de 2025, o Senac São João da Boa Vista disponibiliza mais de 340 bolsas de estudo 100% gratuitas. As vagas são destinadas a cursos livres e técnicos em diversas áreas, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja fortalecer o currículo e ampliar as chances de inserção ou crescimento no mercado de trabalho.

As oportunidades são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo de seus mais de 15 anos de atuação. Para concorrer a uma vaga, é necessário acompanhar a abertura das turmas pelo site da instituição e realizar a inscrição com 20 dias de antecedência ao início do curso, sempre ao meio-dia. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, em uma fila virtual. Para participar do programa, também é preciso comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa.

Dados do Departamento Nacional do Senac revelam que cerca de 70% dos alunos de cursos técnicos conseguem uma colocação no mercado de trabalho em até um ano após a conclusão do curso. Já a Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac mostra que 86,4% dos formados em cursos livres e técnicos observaram melhorias no desempenho profissional após a formação. A pesquisa também aponta benefícios como aumento de salário ou renda (34%), promoções (21,5%) e conquista do primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Cursos

Entre os destaques da programação do Senac São João da Boa Vista estão o Curso Técnico em Contabilidade e uma seleção de cursos livres voltados à qualificação profissional em diferentes áreas. O curso Técnico em Contabilidade prepara o aluno para atuar em rotinas contábeis e administrativas, com foco em legislação, tributos, precificação, elaboração de relatórios e operação de softwares específicos da área, sempre conectando teoria e prática por meio de atividades em sala de aula e em laboratórios.

Já entre os cursos livres, estão o curso de Comunicação Assertiva nas Organizações, voltado ao desenvolvimento de habilidades interpessoais no ambiente corporativo e Assessoria de Atendimento e Planejamento Publicitário, que capacita os participantes para atuar de forma estratégica no relacionamento com clientes e no planejamento de campanhas.

Vale destacar que esses cursos são ofertados pela unidade do Senac São João da Boa Vista, com foco nas demandas do público local e regional. Para saber mais sobre o Programa Senac de Gratuidade e conferir os critérios de participação, acesse: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.