Caminhão tomba na estrada para São Roque

O final do trecho de serra da SP-215, estrada que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de São Roque da Fartura, foi o local de mais um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 6 de agosto.

Segundo informações do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, era por volta das 9h20, quando o condutor do caminhão VW Constellation carregado com chapas metálicas, perdeu o controle do veículo. Ele se chocou contra o talude e tombou no acostamento, na altura do quilômetro 20 mais 700 metros da rodovia. O condutor ficou preso dentro do veículo e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para remover o motorista, que sofreu escoriações. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado consciente ao Hospital de Caridade de Vargem.

Também participaram da ocorrência as equipes da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, do Policiamento Rodoviário e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).