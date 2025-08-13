Santa Casa de Grama poderá voltar a abrigar Pronto Socorro

Durante Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião da Grama aprovou, por unanimidade, a locação de espaço e equipamentos para que o Pronto Socorro Municipal volte a funcionar nas dependências da instituição.

A proposta visa melhorar o atendimento à população, especialmente às camadas mais carentes, e representa um possível retorno às atividades no prédio da Santa Casa, após mudanças ocorridas no ano passado.

Em 2024, a Prefeitura interveio na Santa Casa após o rompimento do convênio para gestão do PS. Desde então, o atendimento passou a ser feito pelo Conderg – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, no prédio do antigo Centro de Saúde, na Praça José Roberto Magalhães Teixeira.

Na ocasião, o novo local foi equipado com salas de emergência, triagem, consultórios, observação, medicação, curativos, raio-X e equipe médica de plantão. Com a nova decisão da Irmandade, a expectativa é de que o serviço possa retornar à Santa Casa, otimizando recursos e estrutura já existente.