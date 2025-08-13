Sebrae oferta projeto gratuito a profissionais de beleza e estética

Sebrae Mais que Beleza será aplicado de forma online e oferecerá consultoria individual; inscritos poderão participar da Beauty Fair SP 2025

Profissionais dos segmentos de beleza, estética e bem-estar que buscam aperfeiçoar o atendimento aos clientes, ter significativos desempenhos nesses setores e aprimorar a gestão dos seus negócios podem se inscrever no Sebrae Mais que Beleza, projeto desenvolvido pelo Escritório Regional do Sebrae-SPem São João da Boa Vista, com vagas limitadas e inscrições pelo link https://shre.ink/tign.

O programa oferta gratuitamente conteúdos exclusivos em duas atividades online – a primeira no dia 18 de agosto, com o tema ‘Organização, Planejamento e Gestão’, e a segunda no dia 25 de agosto, em que será abordado ‘O poder da Inteligência Emocional no Atendimento ao Cliente’, ambas às 19h. Na sequência, os participantes poderão contar com consultoria individual e participar da Beauty Fair SP 2025.

Cibele Gulin, analista de negócios do Sebrae-SP e responsável pelo Sebrae Mais que Beleza na região, destaca que a proposta será inteiramente voltada a cabeleireiros, depiladoras, esteticistas, maquiadores, barbeiros, manicures, pedicures, designers de sobrancelha e cílios, massagistas, entre outros.

“O Sebrae Mais que Beleza é uma jornada transformadora para profissionais da beleza, estética e bem-estar que desejam ir além do talento técnico e alcançar excelência na gestão, no atendimento e nos resultados. Com conteúdos exclusivos, consultorias individuais e possível participação na Beauty Fair SP 2025, o projeto oferece ferramentas práticas para elevar o nível dos negócios e fortalecer a atuação de cada participante no mercado”, garantiu.