A Garota dos Poemas – A Essência da Fé

Por Victória Mazarini

A fé não vive em folhas frias,

Nem é prisão de um dicionário,

É luz que aquece em noites vazias,

É laço eterno, puro e necessário.

Sentada, de mãos presas no silêncio,

Ouço o hospital em eco profundo,

E no peito guardo o meu sustento,

Súplica que clama ao Dono do mundo.

Na dor, buscamos ao céu respostas,

Mas há mistérios que não se explicam,

São laços do bem que a alma encosta,

E que na graça divina se multiplicam.

Não é preciso entender, mas crer,

Aceitar o que o Alto nos permite,

Pois em Cristo é que se aprende a viver,

E na fé, todo medo se extingue e se extingue.