A Garota dos Poemas – A Essência da Fé

Por Victória Mazarini
A fé não vive em folhas frias,
Nem é prisão de um dicionário,
É luz que aquece em noites vazias,
É laço eterno, puro e necessário.
Sentada, de mãos presas no silêncio,
Ouço o hospital em eco profundo,
E no peito guardo o meu sustento,
Súplica que clama ao Dono do mundo.
Na dor, buscamos ao céu respostas,
Mas há mistérios que não se explicam,
São laços do bem que a alma encosta,
E que na graça divina se multiplicam.
Não é preciso entender, mas crer,
Aceitar o que o Alto nos permite,
Pois em Cristo é que se aprende a viver,
E na fé, todo medo se extingue e se extingue.