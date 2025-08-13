Prefeitura abre licitação para realização da 30ª Festa da Batata

Primeiro dia da festa será com portões abertos

Foi publicado nesta sexta-feira, dia 8 de agosto, no Diário Oficial da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, a licitação que visa a contratação de empresa especializada ou consórcio regularmente constituído, para a realização da 30ª Festa da Batata de Vargem Grande do Sul, que ocorrerá nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2025.

O vencedor do certame, que será na modalidade de leilão através de concorrência eletrônica, terá a permissão de uso precário e direito de exploração comercial do Recinto de Exposições “Christiano Dutra do Nascimento”, para realizar a festa, uma das mais tradicionais da região.

O critério de julgamento será o de maior lance para uso do Recinto, com as propostas sendo abertas no dia 29 de agosto, às 9h. Segundo o presidente da Comissão Organizadora, Juliano Scacabarozi, alguns empresários do ramo já manifestaram desejo de participar da licitação. O valor deverá começar em R$ 5 mil (valor simbólico), e quem pagar mais e estiver com toda a documentação completa exigida pelo edital, passa a ter o direito de utilizar o recinto e fazer a festa.

Para viabilizar a festa, a prefeitura teve de rever algumas pretensões, que era a do menor gasto possível. Assim, a prefeitura vai contribuir com a energia elétrica, a limpeza do recinto e ceder máquinas e equipamentos para manutenção do local. A desistência de empresas em realizar a EAPIC em São João da Boa Vista este ano, deve ter pesado na decisão da administração municipal em tornar a licitação mais atrativa para os empresários.

A empresa ganhadora vai contratar os shows sertanejos, explorar a praça de alimentação, os camarotes, os valores dos ingressos e as publicidades que serão realizadas no recinto durante a festa, com a participação das empresas da cidade e região.

Também ficou acertado que no dia 25 de setembro, quinta-feira, primeiro dia da festa, os portões serão liberados e a prefeitura vai arcar com o show que será apresentado neste dia. Só após saber o vencedor da licitação da festa, é que serão apresentados os cantores que farão os shows. A 30ª Festa da Batata terá além dos shows sertanejos, rodeio completo, prova dos 3 Tambores e Team Penning.