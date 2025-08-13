Painel: Nome de ruas aos vereadores

Deu ibope

A nota que saiu no Painel da Gazeta de Vargem Grande na semana passada e publicada nas redes sociais do jornal, intitulada “A montanha pariu um rato”, teve cerca de 160 comentários. A maioria condenando a notinha publicada pelo jornal. Poucos foram os que aproveitaram o espaço para elevar um pouco mais o debate que acontece no Brasil sobre o tarifaço de Trump.

Dividido

A maioria optou por taxar o jornal de esquerdista, usando muitas palavras chulas, ficando na mesmice do esquerdismo contra a direita, ou dos bolsonaristas contra os lulistas. Retrato de um Brasil cada vez mais dividido e segmentado, deixando de lado o uso racional de um contesto político e enveredando para as pequenas questões que não acrescentam nada ao bom debate da política como arte de bem governar o país.

Nome de ruas aos vereadores

Duas indicações ao prefeito Celso Ribeiro, solicitam homenagens a dois vereadores vargengrandenses já falecidos. Uma indicação do vereador Paulinho da Prefeitura solicita ao chefe do Executivo que seja dado o nome de Rua Vereador Nathanael Acosta, a uma rua ainda sem denominação.

Outra indicação do vereador Bilu, pede que o prefeito denomine uma rua com o nome do vereador Antônio Carlos Bertoleti, falecido recentemente.

Recursos do CAM

Em requerimento aprovado pelos vereadores, a vereadora Vanessa Martins (PL), solicita ao chefe do Executivo informações referentes à aquisição de equipamentos indicados ao CAM, oriundos de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00, destinado pela deputada estadual Valéria Bolsonaro, valor este pago em meados de 2024.

“Tal requerimento tem por objetivo exercer o dever constitucional desta vereadora de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, especialmente aqueles provenientes de emendas parlamentares”, salientou a vereadora no seu requerimento.

Por falar em requerimento

Já passou da hora de os vereadores publicarem quais foram as respostas que o Executivo deu aos muitos requerimentos feitos pelos vereadores. Para quem acompanha o andamento da Câmara Municipal, aparece somente o que o vereador solicita e nunca as respostas dadas pelo prefeito. A conferir.