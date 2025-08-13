Sociedade Humanitária realiza Show de Prêmios

A Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul promoverá seu aguardado Show de Prêmios, no próximo sábado, dia 16 de agosto, às 20h, no Centro Pastoral Padre Donizetti – junto a Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Em clima de solidariedade, o evento promete reunir a comunidade em uma noite especial, repleta de diversão, sabores e prêmios. A cartela custa R$ 10,00, e o prêmio principal é de R$ 3.000,00.

Além dos sorteios, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação variada, com opções deliciosas para todos os gostos.

Toda a renda arrecadada será revertida para os importantes trabalhos da Sociedade Humanitária, que há anos se dedica ao cuidado dos idosos da cidade.

As cartelas já estão sendo vendidas, para maiores informações ligue: (19) 999512546 e fale com Alexia.