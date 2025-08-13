Pizza Beneficente em prol do Encontro Mariano

Em prol do Encontro Mariano, a comunidade da Paróquia Santo Antônio está angariando fundos com a venda de pizzas que poderão ser retiradas no dia 20 de setembro, das 8h às 14h. As pizzas poderão ser adquiridas no valor de R$ 40,00 uma unidade ou R$ 70,00 duas unidades.

Além de saborear uma deliciosa pizza, você estará contribuindo com a realização de um importante evento religioso. A retirada será feita na própria paróquia e para garantir a sua basta entrar em contato com os coordenadores dos terços das paróquias ou com Juliana Formoselli – (19) 98209-7990 ou 3643-2693.