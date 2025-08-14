Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Aparecida de Fátima Amâncio, aos 59 anos de idade, no dia 2 de agosto. Residia no Jardim Fortaleza; deixou os filhos Michele, Itamara, Anieli e Igor; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Fernando Rocha Cossi, aos 61 anos de idade, no dia 4 de agosto. Residia no Centro; deixou irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jair Pirola, aos 70 anos de idade, no dia 3 de agosto. Residia no Jardim São José; deixou a mãe Angelina Cuqui Pirola; os filhos Cristiano, Liliane e Yasmin; genros; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mara Aparecida Fabiano, aos 70 anos de idade, no dia 4 de agosto. Residia no Jardim Fortaleza; solteira; deixou a mãe Margarida Fabiano; os sobrinhos Félix, Rafael, Juliana e Júlio. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Josué Todero, aos 70 anos de idade, no dia 5 de agosto. Residia na Cohab I; deixou a esposa Leontina Tavares Todero; filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o bebê Noah Davi Ramos do Nascimento, de 1 ano e três meses que foi vítima de incêndio na manhã de quarta-feira, dia 6 de agosto. Noah era filho de Ana Paula e Valter, e irmão de Lilikar, Otávio e Pedro. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ari da Cruz Cunha, o Ari da Olaria, aos 75 anos de idade, no dia 5 de agosto. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Elisabete de Fátima Bertolete Cunha; as filhas Daniela e Daiana; o genro Daniel; os netos Leonardo e Maria Sofia; e as irmãs Lázara, Silvia e Maria. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Carlos Dias, o Carlinho, aos 57 anos de idade, no dia 6 de agosto. Residia no Jardim Primavera; deixa filhos e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Armando Pereira, aos 68 anos de idade, no dia 6 de agosto. Residia no Jardim Primavera; deixou a esposa Maria Aparecida; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Hélio Parca, aos 68 anos de idade, no dia 6 de agosto. Residia no Jardim Fortaleza; viúvo de Sueli; deixou a filha Vanessa; o genro João; os netos Richard, Vitória e Emanuelle; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Carlos da Silva, o Zé Cardoso, aos 79 anos de idade, no dia 7 de agosto. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a esposa Maria de Lourdes da Silva; a filha Elizabete e genro. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ailton Brandão dos Santos, conhecido por Cobrinha Chapa, aos 57 anos de idade, no dia 7 de agosto. Residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Mariza Brandão dos Santos, filhos, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Valmir Amaro de Oliveira, aos 65 anos de idade, no dia 8 de agosto. Era solteiro, deixou a irmã Zilda de Oliveira e a afilhada Shirlei. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu João Vitório Rosseto, aos 78 anos de idade, no dia 30 de julho. Deixou a esposa Stela Rosseto; os filhos Eldmam e Nádia; netos; bisnetos e os irmãos Ana Helena e Leonardo. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Delza de Lima Marques, aos 67 anos de idade, no dia 27 de julho. Deixou o filho Adriano Marques; a nora Lígia; e as irmãs Selma e Maria Aparecida. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria do Carmo Bulhões, aos 64 anos de idade, no dia 28 de julho. Deixou a mãe Maria José Mendes; o marido Paulo Geraldo; os filhos Alexandre, Jocimar e Rodrigo e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lair Oliveira da Rocha, aos 70 anos de idade, no dia 28 de julho. Deixou as filhas Cinthia, Juliana e Josiane; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elza Aparecida Cruz, aos 68 anos de idade, no dia 28 de julho. Deixou o marido Alfredo Ângelo Cruz; os filhos Aline e Atila; era pai também de Abner – já falecido; deixou as noras Adriana e Unai e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Abadia Basso Horta, aos 84 anos de idade, no dia 29 de julho. Deixou os filhos Paulo, Débora e Felipe; a nora Patrícia e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião Fantim, aos 74 anos de idade, no dia 29 de julho. Deixou a esposa Vera Lúcia Martins; os filhos Marco e Luciana; o genro Davidson; a nora Raquel; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Balbino, aos 76 anos de idade, no dia 2 de agosto. Deixou os irmãos Rosa, Maria, Benedita e Osvaldo e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Milton Francisco Fortunato, aos 70 anos de idade, no dia 1º de agosto. Deixou as filhas Juliana, Fabiana e Silvana; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nilza Rodrigues da Silva, aos 93 anos de idade, no dia 1º de agosto. Deixou os filhos Fábio e Alexandre; as noras Sueli e Ana; netos; irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elisa de Oliveira Amâncio, aos 70 anos de idade, no dia 4 de agosto. Deixou os filhos Aparecido, José Rovilson e Andréia; netos e bisneta. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Armando Cruz, aos 94 anos de idade, no dia 6 de agosto. Deixou a esposa Ana Teresa Manrique Cruz; os filhos Sandra, Cacilda, Ana Lúcia, Armando e Alessandro; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Elena Passarelli Gonçalves, aos 79 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou os filhos Jeff, Joel, Vanessa e João Simão; as noras Deise e Mislaine e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério de Itobi.

Faleceu José Carlos de Castro Mello, aos 79 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou a esposa Delza de Jesus Lopes de Mello; os filhos Luciane e Caio; o genro Franco e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

