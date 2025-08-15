Sorveteria Gran Palazzo foi inaugurada com grande público

Foi inaugurada no domingo, 10 de agosto, a Gran Palazzo, nova gelateria de Vargem Grande do Sul que promete conquistar os paladares mais exigentes, que está localizada na Praça Washington Luiz, 664, na lateral da Escola Benjamin Bastos. Especializada em gelato italiano, oferece uma variedade irresistível de sabores, acompanhados por caldas artesanais preparadas com todo cuidado.

O evento de abertura contou com expressiva presença do público, que prestigiou e aprovou as novidades da casa. O clima foi de descontração e celebração, confirmando as expectativas dos proprietários Mateus Carvalho, também responsável pelo Hashi Sushi, e Josué Theodoro, contador do Escritório Santo Antônio.

Com ambiente acolhedor e proposta diferenciada, a Gran Palazzo chega para ampliar as opções gastronômicas da cidade. A inauguração marca o início de uma nova experiência para os amantes de sobremesas.