Gente e Fatos

As irmãs gêmeas Paula e Andréa Aliende celebram seu aniversário na quinta-feira, dia 21, quando recebem os parabéns dos pais Nathalia e Antônio Carlos e demais familiares
Ronaldo Ribeiro
Ronaldo Ribeiro celebra a chegada da nova idade nesta segunda-feira, dia 18, junto à esposa Angélica, os filhos Bruno e Bárbara, a nora Juliana, o genro Matheus, os netos João Pedro, Rafael, Liz e a netinha que está no “forninho” Bella, demais familiares e amigos
Luís Paulo Barticiotti Alves
Neste sábado, dia 16, Luís Paulo Barticiotti Alves celebra seu aniversário junto a esposa Sílvia e as filhas Ana Cristina e Sarah, com quem divide a foto, aos genros Renato e João Vitor, demais familiares e amigos
Um caminhão carregado com silo tombou na tarde desta sexta-feira, dia 15 de agosto, na SP 344, que liga São João a Vargem. O acidente aconteceu perto do trevo da entrada do bairro do Pedregulho, espalhando a carga na...
Um rapaz de 18 anos, morador na Vila Santana, que roubou o Auto Posto Santana na segunda-feira, dia 11, após investigação da Polícia Civil, foi preso nesta sexta-feira, dia 15 de agosto. Com ele foram apreendidos vários objetos, inclusive...
A Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul, é uma instituição fundada em 1931 que, há 94 anos, se dedica ao cuidado dos idosos da nossa cidade.
Sob a coordenação de uma diretoria ativa e das Irmãs Franciscanas da penitência,...
