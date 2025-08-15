Gente e Fatos

Paula e Andréa Aliende

As irmãs gêmeas Paula e Andréa Aliende celebram seu aniversário na quinta-feira, dia 21, quando recebem os parabéns dos pais Nathalia e Antônio Carlos e demais familiares

Ronaldo Ribeiro

Ronaldo Ribeiro celebra a chegada da nova idade nesta segunda-feira, dia 18, junto à esposa Angélica, os filhos Bruno e Bárbara, a nora Juliana, o genro Matheus, os netos João Pedro, Rafael, Liz e a netinha que está no “forninho” Bella, demais familiares e amigos

Luís Paulo Barticiotti Alves

Neste sábado, dia 16, Luís Paulo Barticiotti Alves celebra seu aniversário junto a esposa Sílvia e as filhas Ana Cristina e Sarah, com quem divide a foto, aos genros Renato e João Vitor, demais familiares e amigos