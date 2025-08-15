Estudante de Vargem foi homenageada em Brasília

Hellen Indrigo Perez, 19 anos, estudante vargengrandense, atualmente cursando jornalismo na USP-SP, foi destaque nacional no Prêmio MEC da Educação Brasileira-Edição 2025, e recebeu na segunda-feira, dia 11 de agosto, em Brasília, uma homenagem em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, pelo seu desempenho na redação do Enem 2024.

Em todo o país, o Prêmio MEC da Educação Brasileira reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também foram premiados quatro estados, 35 municípios e 20 escolas, com a entrega de 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Ao todo, são 116 premiados entre redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes.

Ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Hellen afirmou que os demais selecionados na categoria ENEM e ela foram parabenizados pelo presidente Lula, pela primeira dama Janja e pelo Ministro da Educação Camilo Santana. “Também recebemos uma medalha e equipamentos eletrônicos como prêmios, disse a jovem.

“A cerimônia de premiação foi emocionante. É muito bom ver a educação pública brasileira tendo os seus feitos reconhecidos, porque não tem nada nesse mundo que abra mais portas para a gente do que a educação”, afirmou Hellen ao jornal.

Destaque no Enem 2024, com uma redação onde alcançou a nota 980, sendo que um dos corretores lhe deu nota 1.000 e outro 960, ficando com a média 980, ela também conquistou uma vaga em Jornalismo na USP, um dos cursos mais concorridos do país, que já está frequentando desde o início do ano.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande no sábado, dia 9 de agosto, quando se preparava para ir a Brasília e que foi publicado nas redes sociais do jornal, a jovem disse que receber o prêmio foi uma surpresa incrível e que ainda está refletindo sobre o significado do mesmo. “Nunca imaginava que iria ganhar um prêmio assim, mas aconteceu e amanhã estarei indo para lá”, comentou.

Filha do casal Maria Cecília e Ricardo Perez, em Vargem estudou na Escola D. Pedro até o nono ano, escola que fez questão de mencionar na entrevista que concedeu ao jornal e o ensino médio integrado ao técnico em Eletrônica no Instituto Federal (IF) de São João da Boa Vista de 2021 a 2024.

Na página do IFSP no Instagram, que trata da conquista de Hellen, ela relembra com gratidão sua trajetória no Instituto, especialmente a excursão ao Museu da Língua Portuguesa — que rendeu uma citação valiosa em sua redação — e os aprendizados com o professor de redação André Plez.

“Minha experiência no IFSP me transformou em uma pessoa mais resiliente, capaz de enfrentar desafios, até mesmo quando não me sinto preparada para eles”, destaca Hellen.

Disse que desde criança se interessou por livro, leitura e que seu quarto vivia cheio deles. Um ato que a levou a escrever também, o que a ajudou muito na prova do Enem. Lembra que em janeiro de 2023 escreveu seu primeiro conto “Invencial”, que publicou no Kindle da Amazon. Participou também no Instituto do projeto de autopublicação que a ajudou muito e recentemente participou de uma coletânea lançada na Flip em Paraty, onde tem um conto seu selecionado e publicado na Antologia Nós 3, contendo textos de autoria feminina.

Falou das dificuldades das provas do Enem, onde participou pela primeira vez como treineira em 2022, tirando 780 pontos. Como estava acostumada a escrever bastante, sentiu o valor da nota, apesar do bom desempenho. “Era um modelo completamente diferente de tudo que eu estava acostumada a escrever”, relatou, dizendo que tinha mais dois anos para melhorar sua redação para a principal prova estudantil do Brasil.

Em 2023, com a ajuda do professor André Plez do Instituto, com uma ótima didática de ensino, sempre ajudando os alunos, conseguiu tirar a nota 920 na redação. Em 2024, já visando a universidade, fez sua redação e apesar da pressão do vestibular, estava jogando ali seu futuro e tirou 980, sendo que de um dos corretores, tirou a nota máxima (1.000).

Passar na USP para jornalismo com a nota do Enem, onde só tinha uma vaga para alunos egressos da escola pública, foi outra vitória que a surpreendeu “Foi a maior aventura da minha vida, que estou vivenciando e amando, por ser o que mais queria e lutei para conquistar”, afirmou à reportagem da Gazeta.

Para ela, o que mais gosta no jornalismo é por ser uma profissão que lhe dá uma conexão com as pessoas, com o mundo, que não teria de outro jeito. “Gosto muito de conhecer coisas novas, principalmente de contar histórias e o jornalismo nos proporciona tudo isso. É uma profissão linda”, falou, ao comentar sobre a carreira dos seus sonhos.

Sobre estar entre os homenageados que foram destaque no Prêmio MEC da Educação Brasileira 2025, disse que as expectativas eram muitas. “Não é todo dia que recebemos um prêmio assim, principalmente com a presença do presidente da República de seu país. É uma sensação incrível, uma honra que não tem tamanho ter o presidente do país te premiando por algo que você fez”, disse a jovem, que agradeceu as oportunidades e as pessoas que a incentivaram e nela acreditaram, citando expressamente a contribuição que teve de seus familiares.