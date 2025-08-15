Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu o pai de santo Júnior

Faleceu em Vargem Grande do Sul, Luiz Alberto Annibal Júnior, nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, aos 43 anos de idade.

Mais conhecido como o pai de santo do Terreiro Tranca Rua das Almas, seu centro era localizado no Jd. Iracema. Há mais de dez anos atuando como pai de santo, seu terreiro era um dos maiores centros de quimbanda de Vargem e região, com centenas de frequentadores. Trabalham no Terreiro Tranca Rua das Almas cerca de 30 pessoas entre médiuns e auxiliares, dando passes, aconselhamentos e prestando serviços sociais à comunidade.

Luiz Alberto residia no Jardim Fortaleza, deixou os pais Marlene Godoy Annibal Júnior e Luiz Alberto Annibal, a esposa Gisele Dedini da Silva, a filha Maria Eduarda, o irmão Rodrigo, filhos de Fé e demais familiares.

Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade, e seu sepultamento foi no Cemitério Parque das Acácias, nesta sexta-feira, dia 15.

Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Moisés Paulo da Silva, aos 53 anos de idade, no dia 8 de agosto. Residia na Vila Polar; deixou os pais Vicentina Longo e Orlando da Silva; as filhas Naiara e Larissa; os netos Ana Júlia, Bento, Pérola e Felicity; os irmãos Eva e Márcio; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Stanguini, aos 57 anos de idade, no dia 8 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Maria Helena Pereira Stanguini; filhos; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anézia de Oliveira Batista, aos 89 anos de idade, no dia 9 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Miranda, aos 88 anos de idade, no dia 9 de agosto. Residia na Vila Santana; era viúvo de Guilhermina Fonseca Miranda; deixou os filhos Zé Miranda e Regina; nora; genro; a irmã Beth Zamora; netos; cunhado e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Justino de Souza, aos 61 anos de idade, no dia 10 de agosto. Residia no Jardim Canaã; deixou o marido Rogério; os filhos Joice, Juliana e Jucélia; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tiago Teixeira Ramos, aos 49 anos de idade, no dia 10 de agosto. Residia na Vila Santana; deixou a mãe Ivanir; os irmãos Patrícia, Letícia e Luana; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Alberto Lorenzini, conhecido como João Índio, aos 69 anos de idade, no dia 10 de agosto. Residia em Poços de Caldas; era viúvo de Rita Buozi Lorenzini; deixou o filho Leonardo; neta e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Martins David, aos 90 anos de idade, no dia 11 de agosto. Residia na Cohab VI; viúva; deixou filhos; netos; bisnetos; tataranetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Moacyr Ramazotti, aos 83 anos de idade, no dia 12 de agosto. Residia na Vila Polar; era viúvo de Adélia Ramazotti; deixou a filha Rita de Cássia; o genro José Renato; os netos Fernanda, Fábia e Phelipe; a bisneta Elisa; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sônia Lúcia de Melo Rodrigues, aos 62 anos de idade, no dia 13 de agosto. Residia no Jardim Santa Marta; deixou o marido Waldemar; os filhos Geovane e Vanessa; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista Dias, o João do Prédio, aos 79 anos de idade, no dia 13 de agosto. Residia no Centro; deixou a esposa Maria; os filhos Jonas, Cláudia e Christiane; nora; genro; netos e bisnetos. Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade e após seguiu para o Crematório Eco Parque em Santo Antônio da Posse.

Faleceu Luciana Boletta Musto, conhecida como Lu, aos 43 anos de idade, no dia 14 de agosto. Residia na Cohab VI; deixou os pais Benedita e Lourenço; o marido Cilas Musto; os filhos Ana Carolina, Vitor, Rafael e Gustavo; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Carlos de Castro Mello, aos 79 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou a esposa Delza de Jesus Lopes de Mello; os filhos Luciane e Caio; o genro Franco e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Roberto Luís da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou a esposa Judite Maria da Conceição Silva; os filhos Carlos, Cláudia e Cinara; genros; nora; netos e bisneto. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Valentino Rossetti, aos 92 anos de idade, no dia 9 de agosto. Deixou os filhos Luiz Antônio e Ana Lúcia; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tiago Lopes Miguel, conhecido por Tim, aos 44 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou os pais Ana Lúcia e Valdir; a esposa Hilma; os filhos Ana Luzia e João Pedro; e o irmão Demetro. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Otacílio Manoel da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 13 de agosto. Deixou a esposa Neusa; os filhos Otacílio Jr, Luciano, Silvio, Silvia, Sueli, Silvana, Elis e Jaqueline; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Aparecida Silva da Veiga, aos 79 anos de idade, no dia 9 de agosto. (Mãe do Binho da Popular Nova). Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rosa Aparecida de Oliveira, aos 58 anos de idade, no dia 14 de agosto. (Mãe do Rafael Fubá). Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama

Faleceu João Anselmo Machado, conhecido como João Garrucha, aos 83 anos de idade, no dia 15 de agosto. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

