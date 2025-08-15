Show de prêmios em prol da Sociedade Humanitária

A Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul, é uma instituição fundada em 1931 que, há 94 anos, se dedica ao cuidado dos idosos da nossa cidade.

Sob a coordenação de uma diretoria ativa e das Irmãs Franciscanas da penitência, que realizam esse trabalho a 70 anos, o local atualmente acolhe 43 idosos.

O trabalho sempre foi realizado com muito carinho e empenho para oferecer a eles mais qualidade de vida.

Para ajudar neste trabalho, sábado, dia 16 de agosto acontecerá o Show de prêmios.

O evento será no Centro Pastoral Padre Donizetti, onde terá uma ampla praça de alimentação com lanche de pernil, linguiça, pizza, pastel, batatinha chips e bebidas.

O prêmio principal será de R$ 3.000,00 e você pode adquirir sua cartela com antecedência na própria Sociedade Humanitária ou no local do evento. Mais informações pelos telefones: 3641-1160 ou (19) 99951-2546 com a secretária Alexia