Roubou o Posto Santana e foi preso

Um rapaz de 18 anos, morador na Vila Santana, que roubou o Auto Posto Santana na segunda-feira, dia 11, após investigação da Polícia Civil, foi preso nesta sexta-feira, dia 15 de agosto. Com ele foram apreendidos vários objetos, inclusive a faca com que ele teria cometido o crime.

Segundo o Boletim de Ocorrência, no último dia 11, por volta das 4h, um indivíduo até então não identificado, trajando calça jeans, tênis cinza, blusa azul com capuz e uma camiseta verde escondendo o rosto, foi até o Auto Posto Santana, localizado no centro da cidade, onde mediante grave ameaça com uso de arma branca, rendeu o frentista e subtraiu toda a importância em dinheiro do frentista e do caixa, se evadindo logo em seguida.

Após o registro do Boletim de Ocorrência junto a Polícia Civil, imediatamente iniciou as investigações, sendo o autor identificado, quando confessou a prática do delito, sendo formalmente interrogado e indiciado por crime de roubo qualificado pelo emprego de grave ameaça com o uso de arma branca.

Também foram apreendidas as vestimentas e a faca utilizadas por ele durante o roubo. Foi instaurado o respectivo inquérito policial para a apuração dos fatos e em seguida a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autor do roubo, a qual foi efetivada nesta sexta-feira, dia 15 de agosto, por policiais civis da Delegacia de Vargem, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Junior.

Após ser submetido a exame médico cautelar, o indiciado foi encaminhado a cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanecerá a disposição da Justiça.