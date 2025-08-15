Caminhão tomba perto do Pedregulho

Um caminhão carregado com silo tombou na tarde desta sexta-feira, dia 15 de agosto, na SP 344, que liga São João a Vargem. O acidente aconteceu perto do trevo da entrada do bairro do Pedregulho, espalhando a carga na rodovia e atrapalhando o trânsito. O motorista do caminhão que é de Vargem Grande do Sul nada sofreu.

A Polícia Rodoviária e a Renovias estiveram atuando no local, coordenando o trânsito até que a pista fosse desimpedida.

Segundo apurou a reportagem do jornal, o caminhão Mercedes-Benz seguia na sua mão de direção quando um outro caminhão ao fazer uma ultrapassagem proibida, acabou por fechar o motorista de Vargem, provocando o acidente. O caminhão teria se evadido do local.