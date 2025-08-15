Polícia Civil prende trio com cocaína, crack e maconha

Uma ação da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul resultou na prisão de dois homens e uma mulher na sexta-feira, dia 8 de agosto, com mais de 200 porções de drogas. O trio foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, um dos detidos também responderá por resistência à prisão.

Segundo informou o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior à Gazeta de Vargem Grande, nos últimos meses, a Polícia Civil de Vargem vinha realizando uma investigação relacionada ao tráfico de drogas, tendo como investigados dois homens e uma mulher residentes no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab VI. As investigações se iniciaram através de denúncias do Serviço de Disque Denúncia e do Serviço Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O delegado relatou que representou junto ao poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo o mesmo deferido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vargem Grande.

Assim, na sexta-feira, dia 8, os policiais civis Diego, Maycon, Tiago, Glauber e Murilo, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, se dirigiram ao endereço investigado, visando dar cumprimento ao mandado de busca. Durante a ação policial, foram encontradas no interior do imóvel, 41 porções de maconha, 88 pinos de cocaína, 86 pedras de crack e 3 porções de cocaína, todas embaladas para a venda, uma balança de precisão, 3 aparelhos celulares, diversas embalagens plásticas para acondicionar drogas e R$ 360,00.

Durante as buscas, um dos investigados ofereceu resistência a ação policial. Diante dos fatos, os três, recebam voz de prisão e após serem submetidos a exame médico cautelar, foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul para as providências cabíveis. Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde aguardarão por audiência de custódia.