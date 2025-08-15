Tentativa de golpe usava nome de entidade de Vargem

A Associação Amigos dos Animais (Aama) de Vargem Grande do Sul informou que indivíduos mal-intencionados estão pedindo doações em nome da entidade.

Evania Coracini, presidente da entidade, lembrou que a AAMA necessita realmente de doações para poder atender os mais de 300 animais sob sua responsabilidade, mas pede a atenção de todos quando forem fazer suas doações.

Os interessados em fazer doações, devem destinar o valor à conta corrente 17.833.247/0001-91, banco Credisan, em nome da Aama.

Evania observa ainda que quem desejar fazer doações aos bazares que a entidade realiza ou ainda quiser esclarecer qualquer dúvida, pode entrar em contato pelos telefones (19) 99457-1254, com Carlos, ou (19) 99313-2379, com Evania.