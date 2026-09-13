Itobi comemorou 128 anos com Desfile Cívico

Itobi comemorou seus 128 anos no dia 30 de agosto, com a realização do tradicional Desfile Cívico. O evento reuniu moradores que acompanharam as apresentações do Tiro de Guerra, fanfarras, escolas, grupos locais e produtores rurais da região.

A programação contou com a participação de alunos, educadores, comitivas de cidades vizinhas e famílias. O prefeito Maranata agradeceu a presença de todos que participaram do desfile e das comemorações pelo aniversário do município.