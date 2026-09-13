Feira realizada pelo CMEC foi um sucesso

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, o CMEC, realizou a 1ª edição da Feira de Artesanato e Empreendedorismo “Mulheres que Criam” na quarta-feira, dia 9 de setembro, no Salão de Festas Padre Donizete, junto a Igreja Nossa Senhora Aparecida em Vargem Grande do Sul.

A presidente do CMEC Fabíola Moschella junto com as mulheres empreendedoras se empenhou muito na realização desta 1ª Feira, que atraiu um bom público que pode conhecer o trabalho desenvolvido pelas empresárias e fazer suas compras.

Fotos: Reportagem Gazeta

Contando em torno de 30 empreendedoras, segundo a presidente do CMEC, Fabíola, mesmo com a tarde chuvosa o Salão de Festas esteve lotado, tornando um sucesso as vendas que deverá ter sua próxima edição em 2027. O próximo evento do CMEC, será o Outubro Rosa em data ainda a ser definida.

A realização da Feira tem como objetivo valorizar o empreendedorismo feminino e ampliar a visibilidade para a diversidade do comércio local.