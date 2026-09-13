Briga deixa dois feridos em Vargem Grande do Sul

Na tarde de sábado, 5 de setembro, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal e ameaça em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada via Copom pelo Cabo Leite e pelo Cabo Márcio, com apoio da Guarda Civil Municipal composta pelos GCMs Toneto, Sato, Pereira e Roberto.

No local, os policiais fizeram contato com as duas partes envolvidas, um homem de 41 anos e outro de 23 anos, que relataram vias de fato e ameaças de morte entre si. Ambos foram encaminhados ao pronto atendimento para laudo médico e procedimentos cirúrgicos. A ocorrência foi apresentada ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Mateus Henrique E. Felício elaborou o boletim de ocorrência por lesão corporal e ameaça, com a apreensão de um pedaço de caibro usado nas agressões. Após os procedimentos, ambas as partes foram liberadas.