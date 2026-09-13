O vargengrandense Adriano de Souza da Silva, de 32 anos de idade, atualmente residindo em Santa Rita do Passa Quatro-SP, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão carregado de madeira, na tarde desta quinta-feira, dia 10, na Estrada Vicinal Jaime Nori, na área rural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Ele dirigia uma caminhonete e a dinâmica da colisão não foi divulgada.
Segundo a prefeitura daquele município, a Defesa Civil Municipal foi acionada por volta das 14h30. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Departamento de Serviços Municipais também estiveram no local para atender à ocorrência e garantir a segurança do trânsito.
Adriano foi socorrido e levado para a Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A carga de madeira transportada pelo caminhão caiu sobre a estrada e segundo familiares, acabou atingindo também a caminhonete com Adriano dentro. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.
Adriano era auxiliar de produção na empresa Comazza, em Santa Rita do Passa Quatro, deixa a mãe Noemia, a esposa Maria Luiza Correa da Silva, os irmãos Marcelino, Almir e Edvânia, sobrinhos e demais familiares. Seu velório será realizado neste sábado dia 12, no Cemitério Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul, onde será sepultado às 10h00.
Vargengrandense morre após acidente em Santa Rita
O vargengrandense Adriano de Souza da Silva, de 32 anos de idade, atualmente residindo em Santa Rita do Passa Quatro-SP, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão carregado de madeira, na tarde desta quinta-feira, dia 10, na Estrada Vicinal Jaime Nori, na área rural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Ele dirigia uma caminhonete e a dinâmica da colisão não foi divulgada.