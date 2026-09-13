Vargengrandense morre após acidente em Santa Rita

O vargengrandense Adriano de Souza da Silva, de 32 anos de idade, atualmente residindo em Santa Rita do Passa Quatro-SP, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão carregado de madeira, na tarde desta quinta-feira, dia 10, na Estrada Vicinal Jaime Nori, na área rural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Ele dirigia uma caminhonete e a dinâmica da colisão não foi divulgada.

Segundo a prefeitura daquele município, a Defesa Civil Municipal foi acionada por volta das 14h30. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Departamento de Serviços Municipais também estiveram no local para atender à ocorrência e garantir a segurança do trânsito.

Adriano foi socorrido e levado para a Santa Casa de Santa Rita do Passa Quatro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A carga de madeira transportada pelo caminhão caiu sobre a estrada e segundo familiares, acabou atingindo também a caminhonete com Adriano dentro. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Adriano era auxiliar de produção na empresa Comazza, em Santa Rita do Passa Quatro, deixa a mãe Noemia, a esposa Maria Luiza Correa da Silva, os irmãos Marcelino, Almir e Edvânia, sobrinhos e demais familiares. Seu velório será realizado neste sábado dia 12, no Cemitério Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul, onde será sepultado às 10h00.