Homens são presos com crack, cocaína e maconha

Duas pessoas foram presas na manhã da quarta-feira, 9 de setembro, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Eliseu Garrido, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. O imóvel é conhecido na região como “Favelinha” e, segundo a Polícia Militar, era utilizado de forma contínua para a comercialização de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h09, quando uma equipe de rádio patrulhamento se deslocou até o endereço após receber informações sobre a prática do crime no local. Ao chegar, os policiais avistaram um homem em frente à residência, que correu para dentro do imóvel ao notar a aproximação da viatura.

O suspeito foi acompanhado pelos policiais até o corredor da casa, onde foi abordado. Durante a revista pessoal, foi encontrado em sua posse um papelote com uma porção de crack. Questionado sobre a droga, ele optou por não se manifestar e teve voz de prisão dada por porte de entorpecentes, sendo necessário o uso de algemas para garantir a integridade física do envolvido.

A equipe prosseguiu com a averiguação do imóvel e, em um dos quartos, cuja porta estava apenas encostada, encontrou um segundo homem sentado no chão, sobre um colchão. Ele fracionava uma pedra bruta de crack com o auxílio de uma lâmina, utilizando uma caixa de aparelho celular para acondicionar o material. Diante da situação, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, também com uso de algemas.

Durante vistoria no cômodo, os policiais localizaram, sob um sofá, uma sacola plástica verde contendo 17 pinos de cocaína e três porções de maconha. Na revista pessoal do segundo suspeito, foi encontrada, dentro de sua carteira, a quantia de R$ 799,00 em espécie, além de três aparelhos celulares, sendo dois da marca Motorola e um da marca Samsung.

Os dois homens foram levados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame médico cautelar. Em seguida, a ocorrência foi apresentada na delegacia civil, onde foram elaborados dois boletins: um por porte de drogas e outro por tráfico de drogas, com a prisão do segundo envolvido ratificada pela autoridade policial. O caso foi conduzido pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

Ao todo, foram apreendidos 17 pinos de cocaína, com peso de 0,017 kg, três porções de maconha, totalizando 0,007 kg, e uma pedra bruta de crack, com 0,003 kg, além do dinheiro em espécie e dos três celulares. A ação contou com apoio de uma viatura da Guarda Civil Municipal.