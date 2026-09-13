Motorista de Vargem perde a vida em acidente com carreta em MG

Por
Gazeta
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Charles Donizete Corrêa tinha 33 anos e residia em Vargem; acidente aconteceu em Patrocínio (MG). Fotos: Reprodução Redes Sociais

Charles Donizete Corrêa faleceu na sexta, dia 11, sendo o segundo acidente fatal envolvendo vargengrandenses na região

Charles Donizete Corrêa tinha 33 anos e residia em Vargem; acidente aconteceu em Patrocínio (MG)

Foi sepultado nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias, o motorista Charles Donizete Corrêa, 33 anos de idade, que morava na Chácara Cardoso, em Vargem Grande do Sul. Ele faleceu na noite de quarta-feira, dia 9, por volta das 22h40, ao ter capotado a carreta Scania R420, de cor branca, acoplada a um semirreboque SR Randon, também branco, que transportava uma carga de batatas na MG-428, na altura do km 67, no município de Sacramento.
A região de Araxá e Sacramento, em Minas Gerais, há anos mantém uma forte ligação com a cadeia produtiva da batata de Vargem Grande do Sul. Vários bataticultores da região se instalaram no Triângulo Mineiro, passando a cultivar batatas e a utilizar, durante as safras, mão de obra de trabalhadores de Vargem, inclusive no transporte da produção.
O acidente que vitimou Charles Donizete Correa também trouxe à lembrança outra tragédia envolvendo um motorista de Vargem Grande do Sul. Há alguns anos, Cláudio Rodrigues morreu após o caminhão que conduzia, carregado de batatas, cair em um despenhadeiro nesta mesma região de Minas Gerais.
A Polícia Militar e os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na noite do acidente. Vários veículos de comunicação da região noticiaram o fato, citando que o motorista morreu após a carreta que dirigia tombar durante uma curva. Com o capotamento, Charles Donizete ficou preso às ferragens e foi encontrado sem sinais vitais, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.
O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e a retirada do corpo da vítima. A Perícia Técnica da Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados e compareceram ao local para realizar os trabalhos periciais.
Após a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Perícia da Polícia Civil, os militares realizaram o destombamento do veículo e a liberação da via. O local ficou sob os cuidados das autoridades policiais competentes para as demais providências.

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