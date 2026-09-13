PM apreende adolescente com crack em Casa Branca

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, dia 10 de setembro, no bairro Nazaré, em Casa Branca, sob suspeita de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncia de que entorpecentes estariam sendo comercializados no pátio da Fepasa.

Ao chegarem ao local para diligências, os policiais foram percebidos pelo adolescente, que tentou fugir, mas foi contido pela equipe. Em seguida, foi realizada busca pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram 29 porções de crack, que somavam 11 gramas, além de R$ 265,00 em espécie.

Diante da apreensão do material, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido primeiro ao Pronto Atendimento e depois à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O adolescente permaneceu apreendido, à disposição da Justiça, junto com as porções de crack e o dinheiro localizados durante a ação.