Dois homens são mortos a tiros na Av. Vereador José Aleixo

Segundo informações preliminares, crime teria sido motivado por um desentendimento ocorrido na semana passada

Dois homens foram assassinados a tiros na Avenida Vereador José Aleixo, no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 10, e mobilizou equipes policiais e moradores da região. Uma das vítimas foi identificada como sendo Lucas Eduardo Tonetti, de 26 anos, e a segunda vítima foi identificada como Marcos Otávio Pinto, de 29 anos.

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prossegue as investigações e informações ainda não oficiais, apontam que a motivação do crime poderia estar relacionada a um desentendimento ocorrido na semana passada entre as vítimas e o atirador. A informação ainda deverá ser apurada oficialmente pelas autoridades responsáveis pela investigação.

De acordo com relatos de moradores, as duas vítimas estavam tomando cerveja acompanhadas da proprietária de uma lanchonete quando o atirador chegou a pé e efetuou diversos disparos contra os homens.

Fotos: Paulo Silva

Uma das vítimas morreu no local. A segunda teria tentado fugir, atravessando a avenida, mas acabou sendo novamente atingida pelos disparos. Ela caiu já sem vida nas proximidades de um ponto de ônibus, do outro lado da via.

Ainda segundo testemunhas, após os disparos, o autor teria deixado o local caminhando, sem aparentar preocupação ou temor de ser identificado. Moradores relataram que o veículo utilizado na fuga estaria estacionado em uma rua próxima, de onde o suspeito teria seguido posteriormente.

A proprietária da lanchonete foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Até o encerramento desta edição, não havia informações oficiais sobre a prisão do suspeito ou sobre a existência de outras pessoas envolvidas no crime. A Polícia Científica realizou a perícia no local e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de São João da Boa Vista.

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que deve apurar a dinâmica, a motivação e a autoria dos homicídios.