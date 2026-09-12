É neste final de semana a Festa do Caminhoneiro

Neste sábado, dia 12 de setembro, às 20h00, acontecerá o show de prêmios, e neste domingo, dia 13, será realizada a 25ª Festa do Caminhoneiro da Paróquia São Joaquim.

Após a celebração da missa às 9h, deverá ocorrer a tradicional carreata com os caminhões e demais veículos e a benção para os motoristas.

Em seguida haverá um especial almoço no salão da Igreja São Joaquim.