É neste final de semana a Festa do Caminhoneiro

Por
Gazeta
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Todos os anos, carreata reúne muitos fiéis em louvor a São Joaquim. Foto: Samira Ferreira

Neste sábado, dia 12 de setembro, às 20h00, acontecerá o show de prêmios, e neste domingo, dia 13, será realizada a 25ª Festa do Caminhoneiro da Paróquia São Joaquim.
Após a celebração da missa às 9h, deverá ocorrer a tradicional carreata com os caminhões e demais veículos e a benção para os motoristas.
Em seguida haverá um especial almoço no salão da Igreja São Joaquim.

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