Times cadete de handebol enfrentaram o Cosmopolitano

No domingo, dia 6, as equipes da categoria cadete feminina e masculina do Departamento de Esportes e Lazer estiveram em Americana para rodada da Liga de Handebol do Interior.

O adversário de ambas as equipes foi o Cosmopolitano Futebol Clube e os resultados foram duas derrotas, mas com significados diferentes, conforme ressaltou Juliano Garcia, responsável pela equipe.

As meninas fizeram um jogo de superação, vindo de um sábado de jogos e com alguns desfalques no domingo. Também houve a expulsão de uma atleta logo no primeiro tempo e ainda assim conseguiu fazer um jogo duro em um confronto direto pela última vaga das finais. Ao final, o cansaço falou mais alto e as meninas estão praticamente eliminadas na competição.

“Já os meninos, tinham uma grande possibilidade de vitória, mas fizeram um jogo muito ruim e perderam a chance de encaminhar a classificação após essa derrota”, avaliou Juliano.

Ambas as equipes ainda têm Piracicaba e Botucatu pela frente nas últimas rodadas da competição e só tem chance de classificação se vencerem as duas últimas partidas.