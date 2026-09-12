Associação Jita Kyoei de Judô recebe honraria do Estado

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan recebeu, nesta semana, a Comenda Benemérita do Estado de São Paulo, concedida por iniciativa do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP), pelo trabalho desenvolvido por meio do judô. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, reunindo autoridades, representantes do CREF4/SP, familiares, professores, alunos e membros da comunidade.

Fundada em 2013, a Associação atende gratuitamente cerca de 450 alunos em seis núcleos de três cidades, promovendo disciplina, respeito, inclusão e oportunidades, inclusive para pessoas com deficiência.

O trabalho é liderado pelo professor Marco Aurélio Lodi Gomes, faixa preta e fundador da entidade, que destaca o caráter coletivo da homenagem. “Esta homenagem representa cada aluno, família, professor, colaborador e parceiro que ajudou a construir essa história. A Jita Kyoei é resultado de muitas mãos e sonhos”, disse.

A entidade também reconhece a contribuição dos professores Guilherme Daud Ronchi, Osvaldo Quessa 6° dan, Samea Calderari da Silva, Helder Miguel Noronha, Glauber Fortini, Bruna Lasmar e Pablo Calderari da Silva, além de monitores e demais colaboradores.

Para o sensei Marco Aurélio, o verdadeiro resultado do judô vai além de medalhas e títulos. “Está na criança que aprende a respeitar, no jovem que encontra uma oportunidade, na família que se aproxima e na pessoa com deficiência que conquista seu espaço”, disse

Para ele, o reconhecimento do CREF4/SP valoriza profissionais e instituições que desenvolvem projetos esportivos com finalidade educacional e social. Ao receber a Comenda, a Associação Jita Kyoei informou que reafirma seu compromisso com o propósito de formar campeões dentro e fora dos tatames. De acordo com Marco, Jita Kyoei, expressão associada à “prosperidade e benefício mútuo”, resume a essência do trabalho da Associação, que é crescer ajudando o outro a crescer.