Equipe feminina de handebol teve jogos difíceis em Americana

A equipe infantil feminina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em Americana no sábado, dia 5, para a disputa da terceira etapa da Liga de Handebol do Interior.

Ao todo, foram realizados quatro partidas e a equipe vargengrandense fez excelentes jogos, porém não conseguiu resultados expressivos, conseguiu duas vitórias contra o Guarani e o Águias, ambos de Campinas. E foi derrotado em outros dois, contra o Colégio Rio Branco de Campinas e Itapira.

Com esses resultados a equipe ultrapassa o Guarani na tabela e assume a terceira colocação da chave, em zona de classificação para a série bronze.

A próxima e última etapa de classificação acontece no dia 31 de outubro na cidade de Itapira.