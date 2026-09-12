Equipe feminina de handebol teve jogos difíceis em Americana

Por
Gazeta
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Time somou duas vitórias e duas derrotas na rodada em Americana

A equipe infantil feminina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em Americana no sábado, dia 5, para a disputa da terceira etapa da Liga de Handebol do Interior.
Ao todo, foram realizados quatro partidas e a equipe vargengrandense fez excelentes jogos, porém não conseguiu resultados expressivos, conseguiu duas vitórias contra o Guarani e o Águias, ambos de Campinas. E foi derrotado em outros dois, contra o Colégio Rio Branco de Campinas e Itapira.
Com esses resultados a equipe ultrapassa o Guarani na tabela e assume a terceira colocação da chave, em zona de classificação para a série bronze.
A próxima e última etapa de classificação acontece no dia 31 de outubro na cidade de Itapira.

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