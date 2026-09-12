Agrediu mulher com criança no colo em Itobi e foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na manhã de 6 de setembro, no bairro Jardim Nova Itobi, em Itobi.

Durante patrulhamento pela região, os policiais militares ouviram gritos de socorro e se deslocaram imediatamente até o local. Na residência, a equipe flagrou o homem agredindo fisicamente a companheira, que estava com a filha de 3 anos no colo.

Ao notar a presença policial, o agressor tentou fugir, mas foi detido pela equipe. A busca pessoal realizada não localizou nenhum objeto ilícito.

Diante da situação, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido primeiro ao Pronto Atendimento e, na sequência, à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A vítima recebeu atendimento e apoio da Polícia Militar e foi conduzida em segurança até sua residência.