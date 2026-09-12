A Polícia Militar atendeu, na manhã de 7 de setembro, uma ocorrência de furto no bairro Nazareth, em Casa Branca. A equipe foi acionada para averiguar o caso e, no local, o solicitante relatou ter constatado o furto por volta das 5h30 daquele dia.
Segundo o boletim, foram levados um botijão de gás e 12 carneiros, com prejuízo estimado em cerca de R$ 12 mil.
Após receberem a denúncia, os policiais militares realizaram patrulhamento pelas imediações do local, mas não conseguiram localizar os autores do furto. A Central de Flagrantes foi contatada e a autoridade policial determinou a elaboração do registro da ocorrência.
Furto de 12 carneiros é registrado em Casa Branca
A Polícia Militar atendeu, na manhã de 7 de setembro, uma ocorrência de furto no bairro Nazareth, em Casa Branca. A equipe foi acionada para averiguar o caso e, no local, o solicitante relatou ter constatado o furto por volta das 5h30 daquele dia.