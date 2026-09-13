Drogas e celulares são apreendidos em Casa Branca na quinta, dia 10

A Polícia Militar registrou, na noite de 10 de setembro, uma ocorrência de porte de drogas no bairro Nazaré, em Casa Branca. A ação teve origem em informações sobre o possível envolvimento de um homem com a comercialização de entorpecentes. Após diligências no local indicado, os policiais abordaram o suspeito e realizaram busca pessoal. Foram encontrados uma porção de crack, R$ 62,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que um dos celulares era seu e que o outro havia sido recebido como forma de pagamento pela venda de crack. Disse ainda que a droga encontrada seria destinada ao próprio consumo.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia, onde prestou esclarecimentos às autoridades e, na sequência, foi liberado. A droga, o dinheiro e os celulares apreendidos ficaram retidos, e a autoridade policial adotou as providências cabíveis para o caso.