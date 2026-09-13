Adolescentes são apreendidos com drogas perto de escola

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, de 16 e 17 anos, na tarde de 8 de setembro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, após denúncia de uma possível briga entre alunos nas proximidades de uma unidade escolar.

A equipe de radiopatrulhamento foi acionada por um funcionário da instituição de ensino, que informou que alguns alunos iriam se envolver em confronto. Ao chegar a uma praça próxima, os policiais encontraram os dois jovens, já conhecidos pela venda de drogas na região.

Durante busca pessoal, os agentes localizaram porções de maconha, a quantia de R$ 4,00 em espécie, dois aparelhos celulares e uma tesoura com resquícios da droga. Os adolescentes foram encaminhados para atendimento médico e, na sequência, apresentados à Delegacia de Polícia. O delegado ratificou a apreensão dos materiais e determinou que ambos permanecessem apreendidos à disposição da Justiça.