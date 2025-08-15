Adolescente portando crack e maconha foi detido

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, na segunda-feira, dia 11. O jovem foi detido por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. O flagrante ocorreu na tarde da segunda-feira, 11 de agosto, na Rua Hélio Beloni.

De acordo com o informado pela PM, a equipe avistou o jovem já conhecido nos meios policiais por práticas anteriores relacionadas ao tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou um objeto em direção a uma casa abandonada, atitude que motivou a abordagem imediata por parte da equipe.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 58,00 em cédulas diversas e um aparelho celular. Ao ser questionado, o adolescente confessou que havia dispensado um pote contendo pedras de crack. Na vistoria ao local, os policiais localizaram o recipiente com 10 pedras da substância, além de fragmentos da mesma droga. Próximo ao pote, foi encontrado um estojo com 13 porções de maconha, 12 pedras de crack embaladas para venda e uma pedra bruta ainda a ser fracionada.

Diante das evidências, o jovem admitiu a posse de parte dos entorpecentes. Ele recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O jovem foi apresentado à autoridade policial na delegacia, onde foi confirmada a apreensão. O adolescente foi posteriormente encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça. A mãe do adolescente foi notificada e acompanhou todos os procedimentos legais.